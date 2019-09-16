بعد وفاته.. العثور على بقايا أكثر من ألفي جنين في عيادة طبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

عثرت عائلة طبيب أمريكي بعد وفاته على بقايا 2246 بقايا جنين محفوظة أثناء فحصها متعلقاته.

وتوفي الدكتور أورليخ كلوبر في 3 سبتمبر الحالي، وكان يدير منشأة لأمراض النساء في ساوث بيند، تتضمن عيادات إجهاض قبل إيقاف الرخصة الخاصة به في عام 2015، وقد عثر على بقايا الأجنة في منزله.

وحسبما صرح مكتب عمدة ويل كاونتي، في بيان له أمس السبت، استدعى محاميًا يمثل العائلة مكتب تحقيقات ويل كاونتي لإبلاغه بأن العائلة عثرت على ما يبدو أنها بقايا أجنة، وطلب المحامي المساعدة من أجل التخلص منها بشكل ملائمٍ.

وأضاف البيان، أنه عندما وصل المحققون لمنزل الطبيب الراحل، رفعوا البقايا. وتتعاون أسرة الطبيب الراحل حاليا مع التحقيقات.