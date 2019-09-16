سرقة مرحاض ذهبي ثمنه مليون إسترليني من قصر ملكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت حادثة سرقة غريبة في قصر بلينهايم الشهير جنوبي بريطانيا، الأمر الذي استدعى إغلاق مرافق القصر، وفقما ذكرت تقارير صحفية محلية.

صحيفة “ميرور” البريطانية، ذكرت أن المرحاض الذهبي، الذي جرى تثبيته قبل أيام قليلة سرق من داخل القصر، علما أن قيمته تبلغ نحو مليون جنيه إسترليني، حيث أنه مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطا.

إذاعة “أوكسفورد” أفادت أن الشرطة تمكنت من استرجاع المرحاض، بعد وقت قصير من سرقته.. ونقلت عن مصدر قوله: تمت عملية السرقة من القصر، الذي يقع في وودستوك، أوكسفوردشاير، خلال الليل.

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السلطات أعلنت إغلاق القصر، بسبب “ظروف غير متوقعة”.

متحدث باسم الشرطة المحلية قال: يتم حاليا التحقيق في عملية سطو في قصر بلينهايم تم الإبلاغ عنها.

يشار إلى أن المرحاض صمم بواسطة الفنان الإيطالي ماوريزيو كاتيلان، وكان سابقا معروضا في متحف غوغنهايم في نيويورك.

وقصر بلينهايم منزل ريفي ضخم في أوكسفوردشاير إلى الجنوب من إنجلترا، ويعد المقر الرئيسي لدوقات مارلبورو، وهو المنزل الريفي غير الملكي وغير الأسقفي الوحيد في إنجلترا الذي يحمل لقب القصر.. وتم بناؤه بين عامي 1705 و1722، وأدرج ضمن قائمة التراث عالمي لليونسكو في عام 1987.