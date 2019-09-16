طريقة عمل سلطة اللحوم المشوية

"سلطة اللحوم المشوية"، من الوجبات التي يفضلها متبعو نظام صحي في الأكل، أو الراغبين في اتباع "الدايت"، ويبحث الكثيرون عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرا لمزاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير سلطة اللحوم المشوية، على طريقة الشيف سالي فؤاد، مقدمة برنامج "سي بي سي سفرة":

المقادير

شرائح سلطة لحوم مشوية

فلفل ألوان

ثوم بودرة

شيري توميتو

جرجير

خل أبيض

باذنجان

عصير ليمون

دبس رمان

مستردة

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زيت زيتون

ملح

زعتر

فلفل

روزمارى

طريقة التحضير

- تقطيع الفلفل والجبن والباذنجان إلى مكعبات.

- وضع الخضروات المقطعة داخل سيخ خشبي.

- شوي الخضروات على الشواية.

- تحضير صوص مكون من عصير ليمون ودبس رمان ومستردة، وزيت زيتون وملح وزعتر وفلفل وروزمارى.

- وضع شرائح اللحم المشوي داخل وعاء مع إضافة الخضروات المشوية، ثم وضع الصوص على الخليط السابق.