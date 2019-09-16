طريقة عمل أرز بالشبت والليمون

يعد الأرز بالشبت من الأطباق الرئيسية الجديدة والمفيدة بنفس الوقت، ويقدم لك موقع "هن" طريقة عمل الأرز بالشبت والليمون كما ذكرها موقع سي بي سي سفرة. المكونات كمية من الأرز زيت زيتون بشر ليمون عصير ليمون شبت مغسول ومفروم Advertisements بصل مفروم مرقة دجاج رشة من الملح طريقة التحضير نضع الزيت في طاسة على النار ثم نشوح البصل بها ونضيف إليه الملح والأرز. نضيف إليهم عصير الليمون وبشر الليمون والمرقة. - نضيف الشبت قبل تمام النضج ونتركه لينضج ثم نقدمه مزين بالشبت المفروم.

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