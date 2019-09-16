الرقابة المالية: صرف مبلغ مالي للمطلقة فور وقوع الطلاق خلاف النفقة

قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه بمجرد إشهار الطلاق سيتم صرف مبلغ للمطلقة مباشرة ليس له أي علاقة بالنفقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "ON E"، أن الهيئة تعمل على مد يد العون للفئات المحتاجة والتي على رأسها المطلقات لذلك تعمل الهيئة على تعديل مشروع قانون التأمين الحالي والصادر عام 1981، موضحا أن التعديلات ستضيف حماية على شرائح كثيرة من المجتمع.

وتابع أن المختصين بالهيئة وجدوا أن المطلقة تستغرق وقتا طويلا منذ طلاقها حتى الحصول على حكم بالنفقة، "وبتبقى محتاجة أي دعم حتى تستقر أحوالها، عشان كدا لقينا الحل في إنه تتعمل وثيقة تأمينية وبمجرد الطلاق يتم صرف المبلغ".