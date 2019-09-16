الامارات | أفراح الحمادي والزعابي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الحمادي والزعابي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ هزاع بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، والشيخ حمدان بن سرور الشرقي، حفل الاستقبال الذي أقامه يوسف نواب الحمادي بمناسبة زفاف نجله خليفة إلى كريمة المرحوم عبدالله سليمان الزعابي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بمجلس المشرف في أبوظبي، عدد من الشيوخ وأعيان قبيلتي الحمادي والزعابي، وعدد من ضباط القوات المسلحة والشرطة ورجال الأعمال والمسؤولين، وجمع من الأهل والمهنئين.
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