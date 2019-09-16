الامارات | أفراح المحيربي والرئيسي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المحيربي والرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل عبدالله سيف بخيت المحيربي بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة يوسف عبدالله أحمد الرئيسي. حضر الحفل، الذي أقيم في فندق إنتركونتيننتال بأبوظبي، عدد من كبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الأهل والمهنئين. وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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