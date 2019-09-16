الامارات | جوائز إيمي.. بيونسيه تخرج خاوية الوفاض

شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز إيمي.. بيونسيه تخرج خاوية الوفاض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز وثائقي ينطوي على اتهامات لملك البوب الراحل مايكل جاكسون بإحدى جوائز إيمي التلفزيونية المرموقة، أول من أمس، فيما لم يحالف الحظ المغنية الشهيرة بيونسيه في اقتناص أي جائزة.

وحصل فيلم «الخروج من نيفرلاند» (ليفينغ نيفرلاند) على جائزة أفضل فيلم وثائقي، في حفل بمدينة لوس أنجلوس يقام قبل الحفل الرئيس لجوائز إيمي الأسبوع المقبل.

ولم يحصل فيلم «هومكامينج» عن حفل لبيونسيه خلال مهرجان كوتشيلا عام 2018 على أي جوائز رغم ترشيحه في ست فئات.

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وتغلبت حلقة خاصة من برنامج «كاربول كاريوكي» صوّرها المذيع جيمس كوردن مع نجم فريق البيتلز السابق بول مكارتني لدى عودته إلى مدينة ليفربول مسقط رأسه، على «هومكامينج» في فئة المنوعات الخاصة المسجلة.

وحصل مسلسل «ذا سيمبسونز» الذي يعرض منذ فترة طويلة على جائزة إيمي لأفضل مسلسل رسوم متحركة، كما فاز برنامج «كوير آي» بأربع جوائز.

وفاز فيلم «فري سولو» عن التسلق بسبع جوائز إيمي.ومن المقرر أن يقام الحفل الذي تعلن فيه جوائز إيمي الأساسية في 22 الجاري في لوس أنجلوس.