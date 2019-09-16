الامارات | «طيران الإمارات للآداب» يكافئ محبّي القراءة

شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات للآداب» يكافئ محبّي القراءة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب عن عودة مسابقة كأس شيفرون للقرّاء، التي تمنح طلبة المدارس فرصة للتنافس وتعزيز المعرفة، من خلال الكتب المختارة للمشاركة في المسابقة.

وأشار المنظمون إلى أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح للطلبة المسجلين بدوام كامل في الإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، إذ تنظم المسابقة باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، إن المسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة وغرس محبتها في نفوس الأجيال مدى الحياة، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل من خلال موقع المهرجان، وستقام الجولات النهائية خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب، في الفترة من 4-9 فبراير المقبل.

يشار إلى أن المهرجان فتح باب التسجيل أيضاً للمشاركة في مسابقتي «دار جامعة أكسفورد للطباعة والنشر لكتابة القصة»، وجائزة «تعليم» للشعر، ضمن موضوع هذا العام «الغد» حتى السادس من أكتوبر المقبل.

وتشتمل مسابقة كأس شيفرون على فئتين عمريتين، الأولى تتضمن المرحلة الابتدائية (حتى سن الـ11)، والثانية المرحلة الثانوية (من 12 - 16 سنة). وتتنافس الفرق في مطالعة الكتب التي يختارها مهرجان طيران الإمارات، وتكون في العادة من مؤلفات المشاركين في المهرجان. ويتم اختيار 16 فريقاً للنهائيات، للتنافس على المركز الأول في التصفيات التي تنظم خلال المهرجان.

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وشارك في كأس شيفرون للقرّاء في دورتها الأخيرة أكثر من 3000 طالب وطالبة.

وقالت مديرة «شيفرون الخليج»، رنو شارما: «سعداء بجدية الأطفال بمسابقة القراءة في هذا العصر الرقمي، ونشعر بفرحة لأن الصغار يتعاملون مع الكتب بطريقة حيوية وحماسة كبيرة».

وأضافت «تفخر (شيفرون الخليج) برعايتها لهذه المسابقة على مدار السنوات الثماني الماضية، ونأمل أن تكون قد ساعدت على توعية المشاركين، وتعزيز محبة القراءة لديهم لتستمر معهم طوال حياتهم».

أحلام بلوكي:

«المسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة وغرس محبتها في نفوس الأجيال».