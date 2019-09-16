الامارات | مبدعة الفخار في «إلى الأرض»: الإمارات ألهمتني

شكرا لقرائتكم خبر عن مبدعة الفخار في «إلى الأرض»: الإمارات ألهمتني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أول من أمس، المعرض الفني «إلى الأرض»، الذي يضم أعمالاً لحرم سفير الهند السابق لدى الدولة، نفديب سينغ سوري، ماني سري، واستعرضت فيه أعمالها في دولة الإمارات خلال العامين الماضيين.

كما حضر افتتاح المعرض في برج محمد بن راشد بأبوظبي، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة.

وأشاد الشيخ نهيان بن مبارك، خلال كلمة له، بالعلاقات الثنائية القوية والتاريخية التي تربط بين دولة الإمارات والهند، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، مثنياً على المعرض الفني الذي يضم أعمالاً فنية متميزة. وتعدّ ماني سوري فنانة تشكل الفخار، وتعلمته خلال رحلاتها إلى جنوب إفريقيا والهند ومصر وأستراليا، إذ تعرفت إلى ثقافات مختلفة، وانعكس ذلك على أعمالها وهي تمارس هوايتها منذ 12 عاماً. وقالت سوري: «إن دولة الإمارات ألهمتها أعمالها الفنية»، مشيرة إلى أنها تنظم المعرض لاستعراض القطع التي عملت عليها خلال العامين الماضيين. وأضافت أن «أول معرض خاص بها نظمته في جنوب إفريقيا عام 2008».