الامارات | الأرشيف الوطني يستضيف «تحقيق الفوائد»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرشيف الوطني يستضيف «تحقيق الفوائد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف الأرشيف الوطني بمقره في أبوظبي محاضرة نظمها معهد إدارة المشاريع - فرع الخليج العربي، بعنوان: «إدارة تحقيق الفوائد»، التي اجتذبت أكثر من 100 متابع من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وشكر مدير المتطوّعين في معهد إدارة المشاريع، الدكتور مازن قادر، الأرشيف الوطني على استضافته لفعاليات المعهد، واهتمامه بدعم المشروعات اللوجستية والاقتصادية والتقنية، التي من شأنها إثراء الفكر وضمان الإنجاز، وتحسين العمل وتطويره، ما ينعكس إيجاباً على المشاركة في تطور الوطن والارتقاء به.

يشار إلى أن محاضرة «إدارة تحقيق الفوائد» جاءت تزامناً مع الذكرى الـ50 لتأسيس معهد إدارة المشاريع، الذي يضمّ أكثر من 500 ألف عضو في العالم.