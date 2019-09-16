الامارات | القافلة الوردية.. التوعية والفحوص مستمرة

شكرا لقرائتكم خبر عن القافلة الوردية.. التوعية والفحوص مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، ورئيسة اللجنة الطبية والتوعوية في القافلة الوردية، الدكتورة سوسن الماضي، أن اليوم الصحي الخاص بالقافلة يمثل فرصة مهمة للاستفادة من شراكات جمعية أصدقاء مرضى السرطان الفاعلة مع القطاعين العام والخاص لتعزيز جهود الجمعية، وضمان تحقيق أهداف المبادرات المستقبلية الرامية إلى مساعدة مرضى سرطان الثدي في جميع أنحاء الدولة.

ودعت مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص إلى المشاركة بـ«اليوم الصحي»، تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي «أكتوبر الوردي».

واستفاد من خدمات اليوم الصحي، منذ انتهاء مسيرة فرسان القافلة الوردية التاسعة في مارس الماضي، العديد من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة في الدولة، إذ قدم فريق القافلة الوردية الطبي في الفترة بين أبريل الماضي وسبتمبر الجاري العديد من محاضرات توعية بسرطان الثدي والفحوص المجانية، من خلال 11 فعالية توعوية استهدفت جميع إمارات الدولة.

كما قدم «اليوم الصحي» خدمات الفحوص لكوادر الموظفين العاملين في عدد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في الدولة، شملت دائرة الموارد البشرية لحكومة الشارقة، مجموعة شلهوب، دائرة محاكم رأس الخيمة، وسجن النساء في إمارة رأس الخيمة.

وتشارك في المحاضرات والعيادات التي تنظم ضمن فعاليات اليوم الصحي، نخبة من الخبراء والمختصين، إذ سيستفيد من الفحوص السريرية والتصوير بـ«الماموغرام» في أماكن وجود الحملة، أكثر من 500 موظف.

وقالت الدكتورة سوسن الماضي: «إن القافلة الوردية تمكنت منذ انطلاقها في عام 2011، من اكتشاف 73 حالة إصابة بعد إجراء أكثر من 64 ألف فحص سريري مجاني في جميع مناطق الدولة، ونجح العديد من المرضى الذين نقدم لهم الدعم في التغلب على المرض، وهم يعيشون اليوم حياة صحية وإيجابية».

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وتابعت: «هذه الجهود لم تكن لتثمر لولا مساندة جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، حيث حققنا كثيراً من الإنجازات، ومازال أمامنا الكثير، وإيماناً منا بضرورة حشد الجهود لتحقيق هذه الغاية السامية، ندعو جميع المؤسسات إلى تجسيد وترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية في الدولة، من خلال المشاركة في فعاليات اليوم الصحي الخاص بالقافلة الوردية».

ومن ضمن المؤسسات التي أكدت مشاركتها في شهر أكتوبر الوردي حتى الآن، مجموعة الفهيم في أبوظبي، فروع الإمارات العالمية للألمنيوم في أبوظبي ودبي، ومجموعة الحمرا في رأس الخيمة.

يشار إلى أن مسيرة القافلة الوردية تأسست بدعم وتوجيهات قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، وسفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال، إذ قدمت المسيرة منذ تأسيسها أكثر من 64 ألف فحص سريري، منها 18 ألفاً و630 فحص «ماموغرام»، و2945 فحصاً بالأمواج فوق الصوتية.

سوسن الماضي:

«نجح العديد من المرضى الذين نقدم لهم الدعم في التغلب على المرض، وهم يعيشون اليوم حياة صحية وإيجابية».

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حالة إصابة بسرطان الثدي نجحت القافلة في اكتشافها.