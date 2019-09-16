الامارات | مع اقتراب الخريف.. نصائح لعلاج التهاب الحلق

شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب الخريف.. نصائح لعلاج التهاب الحلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع الاقتراب من فصل الخريف، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، وتظهر معها مشكلة التهاب الحلق، التي يصاب بها كثيرون تقريباً لبضعة أيام من العام، وقد تتعدد الأسباب، إذ إن التهاب الحلق ليس مرضاً في حد ذاته، لكنه عرض للعديد من الأمراض.

وأوضحت مجلة «جيزوندهايت. دي» أن التهاب الحلق يحدث في غالباً بسبب نزلات البرد والتهاب اللوزتين أو أي التهاب آخر في الحلق والفم، الذي تسببه عدوى فيروسية في معظم الأحيان، وقد تصاحب التهابات الحلق بحة في الصوت، ما يعني أنها أصابت الحنجرة أيضاً بأحبالها الصوتية، ويمكن أن يكون التهاب الحلق بسبب التهاب حاد في المريء، أو تورم العقد اللمفاوية في منطقة الرقبة. ويمكن علاج نزلة البرد الخفيفة المصحوبة بالتهاب في الحلق بالعلاجات المنزلية، وتلزم زيارة الطبيب إذا لم تتحسن الأعراض بعد يومين أو ثلاثة بشكل ملحوظ، أو إذا صاحب التهاب الحلق أزمات في التنفس أو مشكلات كبيرة في البلع، أو صعوبة في فتح الفم لحد كبير، أو الإصابة بارتفاع كبير في درجة الحرارة.

وللتخلص من التهاب الحلق بسرعة نصحت المجلة الألمانية بشرب الكثير من الماء للمساعدة على بقاء الأغشية المخاطية رطبة، وتناول مغلي المرمية والزعتر والبابونج، ومن الأفضل البقاء في المنزل والراحة، وهو ما يساعد بشكل كبير على تجاوز مشكلة التهاب الحلق، كما حذرت المجلة من اللجوء إلى مسكنات الألم في علاج هذه المشكلة لأكثر من ثلاثة أيام.