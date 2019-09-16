الامارات | «تحدي الألوان للسيدات» في 29 نوفمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي الألوان للسيدات» في 29 نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم فروع نادي سيدات الشارقة، في 29 نوفمبر المقبل، «تحدي الألوان للسيدات»، الفعالية الرياضية السنوية التي تشجع على المشاركة في الألعاب الترفيهية والرياضية المشوقة.

ويقام التحدي بدورته الرابعة هذا العام في حديقة البطائح، ويتضمن مجموعة من الأنشطة الحماسية والسباقات ومنافسات الجري، إذ سيتسنى للمشاركات قطع حواجز وتحديات للوصول إلى خط النهاية، وهي: (تحدي التسلق وتحدي المتاهة وتحدي الحفر).

وتحتضن الفعالية باقة من الأنشطة الرياضية والتفاعلية، منها جلسة الزومبا والايروبيك، إضافة إلى فعالية التراشق بالألوان في الهواء الطلق التي تحفز النشاط وتقوي الروابط بين المشاركات في أجواء من المرح والإيجابية. وقالت مديرة إدارة فروع نادي سيدات الشارقة، آمنة الشناصي: إن «تنظيم الفعاليات الرياضية يشجع السيدات على اتباع نمط حياة صحي، ويعدّ إحدى الأدوات التي تسهم في ترسيخ دعائم التنمية المستدامة، على رأسها بناء مجتمع تنعم فيه المرأة والأسرة بالصحة البدنية والذهنية».

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وأضافت: «حرصنا على مدار الدورات الأربع الماضية من الفعالية على بناء اتجاهات رياضية صحية، ونشر المفاهيم والمعارف السليمة حول أهمية ممارسة الرياضة لدى السيدات والفتيات، بما ينعكس على صحتهن الجسدية والنفسية، وكذلك على المجتمع بشكل عام».

ودعت الشناصي السيدات إلى المشاركة في الفعالية، مشيرة إلى أنها ستسهم في إكسابهن مهارات وقدرات جديدة، وتحفز روح المنافسة والتحدي لديهن.

وتشارك في «تحدي الألوان للسيدات»، مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية، التي تضمها فروع نادي سيدات الشارقة الـ10.