الامارات | «جمعة الماجد» يختتم مشاركته في مؤتمر المكتبات

شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعة الماجد» يختتم مشاركته في مؤتمر المكتبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث مشاركته في المؤتمر العالمي، الذي أقيم في السعودية، أخيراً، تحت عنوان «الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات»، ونظمه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة بمشاركة 14 دولة.

تمثلت مشاركة المركز في ورقة عمل قدمها المدير العام للمركز، الدكتور محمد كامل، تحت عنوان «إشكالية النسبة في المخطوطات الإسلامية وسبل التعامل معها»، تطرّق فيها إلى الخطأ في نسبة المخطوطات إلى غير مؤلفيها والأسباب التي تؤدي إلى ذلك، والأثر المترتب على الكتاب المطبوع، وما يؤدي إليه من خلل في مصادر العلم ونتائج الأبحاث العلمية، سواء كانت لغوية أو تاريخية أو اجتماعية، وتطرّق إلى الحلول التي يمكن أن تسهم في تصحيح نسبة الكتب إلى مؤلفيها.

وفي نهاية الجلسة كرّم الأمين العام لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الدكتور حسن بن عواد السريحي، الدكتور محمد كامل، وأهداه درع المجمع.