الامارات | تلفزيون دبي يفوز بـ 3 جوائز في مهرجان «الفضائيات» العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون دبي يفوز بـ 3 جوائز في مهرجان «الفضائيات» العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد تلفزيون دبي ثلاث جوائز، في ختام الدورة العاشرة من مهرجان «الفضائيات» العربية الذي أقيم أخيراً في العاصمة المصرية القاهرة. وبينما فاز تلفزيون دبي بجائزة أفضل قناة تلفزيونية إماراتية، نال برنامج «The Insider بالعربي» جائزة أفضل برنامج فني إخباري، وفازت المذيعة رؤى الصبان جائزة أفضل مذيعة إماراتية.

وتسلّم مدير أول برامج في تلفزيون دبي، الإعلامي الإماراتي أحمد عبدالله، دروع التكريم، بحضور مديرة القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون ومديرة تلفزيون دبي، سارة أحمد الجرمن.

من جهته، اعتبر المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، هذه الجوائز ترجمة حقيقية لمنهجية الإبداع المتبعة، والتي ستظل علامة تميّز فارقة وانطلاقة متجددة في سبيل تطوير وتقديم خدمات متميزة تسهم في تقديم الصورة الحقيقية حول مستوى الإعلام الإماراتي، وما وصلت إليه المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات من ناحية الشكل والمضمون.

من ناحيتها، قالت سارة الجرمن إن «المنتج البرامجي لتلفزيون دبي بقنواته المتعددة، أصبح المادة الإعلامية الأكثر تميزاً، بسبب اعتماده على معايير فنية خاصة، إلى جانب استقطاب نخبة من المواهب المحلية والخليجية والعربية».

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وأضافت أن «تلفزيون دبي يحرص على تقديم برامج وأعمال درامية ترتقي بذائقة المشاهد العربي، وتجمع بين الفائدة والمتعة والترفيه، إذ أثبت عبر مسيرته المهنية على امتداد 50 عاماً، ومن خلال المتابعة المستمرة من الجمهور والمتخصصين، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي، حسن اختياره للمواد التي تبث عبر شاشته».

وأشارت الجرمن إلى أن «The Insider بالعربي» بحلقاته التي تجاوزت 350 حلقة، نجح في متابعة آخر أخبار عالم المشاهير برؤية متفردة، إلى جانب مواكبة الأخبار الفنية العاجلة وأحدث الأخبار في عالم الأزياء والتلفزيون والسينما، ومختلف الأحداث الفنية العالمية، كذلك الحال بالنسبة إلى مجموعة البرامج التي قدمتها المذيعة رؤى الصبان على شاشة تلفزيون دبي، والتي كان آخرها برنامج المسابقات «آخر كلام» في شهر رمضان الماضي.

وتوجهت الجرمن بالشكر إلى كل فرق العمل في تلفزيون دبي بقنواته المتعددة «فلم يكن بالإمكان أن يتحقق هذا النجاح لولا الإخلاص والتفاني في العمل الذي أبداه الجميع، كل في اختصاصه، وهذا ما نعمل على ترسيخه في نفوس موظفينا ليزداد العطاء عاماً بعد آخر».

تلفزيون دبي فاز بجائزة أفضل قناة إماراتية، ونال «The Insider بالعربي» جائزة أفضل برنامج فني إخباري، وحصدت رؤى الصبان جائزة أفضل مذيعة إماراتية.