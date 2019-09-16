تنتظرك أحداث مهمة وسعيدة خلال هذا الأسبوع

.مهنياً: بالرغم من العواصف الفلكية بسبب وجود الشمس في معاكسة برجك الا انه سيكون بانتظارك حظوظ دسمة جدا مكافآة وهدايا تفوق مكاسب وارباح بين السبت والاثنين مع انتقال القمر الحمل الناري الصديق فتعيش اجمل فترة لان القمر سيحمل اليك جوا رائعا ارتياح تتحقق امنياتك ورغباتك فترة تعطيك حقك فما عليك الا ان تباشر فوراً المفاوضات وأن تتجرأ على اقتحام الميادين الجديدة إذا دعت الحاجة.تتابع الحظوظ وسوف تعيش يومين مناسبين مع انتقال القمر الى الثور يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من العذراء اي في بيت العمل بيت الروتين اليومي بيت الصحة كل هذه الامور تدخل تحت تأثير القمر من الثور كل هذه الامور تتسلط الاضواء عليها بطريقة ايجابية فرح نجاح نفّذ أهدافك ولا تتردّد ولا تستسلم ولا تضيع الوقت بالرغم من الجو العام الايجابي مع وجود كوكب الحظ المشتري في برجك بالاضافة الى انتقال عطارد كوكبك الاساسي الى برج الميزان الا انك سوف تواجه يومي الخميس والجمعة تحت تاثر القمر من الجوزاء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العذراء بعض الظروف الطارئة وعليك أن تعيد النظر في بعض توجهاتك لاسيما تلك التي تراودك شكوك حولها تُمتحن شعبيتك من اصعب ايام الاسبوع تعب قلق خلافات مزاجية كن حذرا ولا تختلق المشاكل لانها سوف تطور الى الاسوأ ولا تتدخل بشؤون الاخرين.

عاطفياً: تتحسن الاوضاع العاطفية والعائلية مع انتقال الزهرة الى برج الميزان الصديق الذي سيؤمن لك فترة من العواطف الحارة والاتصالات المثمرة قد تبدو سعيداً بما أنجزت وتفرح بلقاء مميّز تكون واثقاً من نفسك ويفيض قلبك حباً وتسمع كلمات لطيفةمن الشريك. للعازب تعيش فترة مميزة من العشق والحب قد تقدم على ارتباط عاطفي او لقاء استثنائي يترك اثرا كبيرا في نفسك او تعيش قصة حب خيالية.

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