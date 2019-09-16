تنتظرك أحداث مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد جدا تحت تاثير الشمس من العذراء فتدخل أسبوعاً من الأعمال المزدهرة والنجاح، حيث يبتسم لك الحظ بين السبت والاثنين مع وجود القمر في الحمل الصديق في بيت العمل والمسؤوليات فتوقع انطلاقة سهلة تسير الامور على أكمل وجه وقد تحصل على علاوة على الراتب أو عمل جديد مشوّق أو توقع على عقد ممتاز وتتوصل الى ترقية، أو تشغل منصباً فتبدو متفائلاً جداً.لكن بالرغم من الاجواء الايجابية عليك ان تخفف الافكار السلبية يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى مواجة برجك من الثور الذي يشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من العذراء اي في مواجهة برجك في موقع يضعك تحت الاضواء فلا تتمرد ولا ترفض اي امر مع احتمال ان تشعر بالغبن ايام مزعجة تجعلك على اعصابك لا تجازف عليك تحمّل جميع انواع المسؤوليات وعدم التهرّب منها المطلوب منك المرونة والدبلوماسية في حسم الامور كي لا تسبب بالفشل لعلاقاتك ترتاح وتصبح الاجواء مريحة ومتفهمة مع انتقال القمر الى الجوزاء يومي الخميس والجمعة فيخف الضغط وتنتهي المعاكسات وتختفي الغيوم فتعيش عطلة اسبوع مليئة بالأحداث والتغييرات والتقلبات والقرارات الحاسمة، لا شك أن الحظ يرعاك، لكنه يطلب إليك الوضوح وحسن الإدراك، من الضروري أن تتصرف بروية، بعيداً عن التسرّع حتى لا تقلل من فرص النجاح.يبقى على مواليد العشرية الاولى الحذر من الخلافات والنزاعات والمنافسات بسبب معاكسة كوكب اورانوس.

عاطفياً: لا يناسبك انتقال كوكب الزهرة الى برج الميزان بحيث تظهر بعض الآراء المختلفة أو المتناقضة من قبل احد الطرفين، ما يثير بلبلة ويدفعك الى الشعور بالخيبة. فلا داعي إلى الاستسلام أو الانجراف وراء أفكارك السود وخفف من مزاجيتك .للعازب بعض مواليد العقرب قد يفسخون خطوبة ويلغون موعد زواج او يتدخل الماضي في حياتهم لخلق ازمة عاطفية.

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