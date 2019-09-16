اخبار جيدة جدا بانتظارك في بداية الأسبوع

مهنياً: اخبار جيدة جدا بانتظارك بداية مع انتقال الزهرة كوكبك الاساسي وعطارد كوكب الاتصالات والتنقلات الى برجك وبما ان وجود كوكب عطارد في اقرب نقطة مع الارض ستكون تأثيراته مباشرة عليك ما يجعلك تتمتع بالنفوذ الكافي، لكي تولّد لنفسك الظروف التي تريد، أو لكي تغيّر الأحوال الى الافضل..لكن قد يتراجع الحظ في بداية الاسبوع وتتعرقل الامور بين السبت والاثنين تحت القمر من برج الحمل الذي يسبب لك توتر عجقة وفوضى قلق وركض في كل الاتجاهات انفعالات نرفزة فترة ضاغطة تجعلك مشاكساً بعض الشيء وتسير عكس التيّار،كن عاقلاً ولا تتسرّع في اتخاذ المواقف أو القرارات السلبية والحاسمة مطلوب منك التروّي وانتبه من ردات الفعل لكن سوف تتبدل الاجواء السلبية الى ايجابية و يحالفك الحظ من جديد مع انتقال القمر الى برج الثور الصديق الذي يشكل مثلثا فلكيا تربيا مع الشمس من العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء تخف وتختفي الضغوط وحملة الانزعاج والتحدي والاستفزاز فتتسارع الأحداث وتكثر التطورات على أنواعها تجد نفسك منهمكاً في التحضير للمشاريع والملفات القانونية والادارية.. تتابع الحظوظ وتدخل في عطلة اسبوع مميزة تحت تاثير القمر من برج الجوزاء الهوائي الصديق يومي الخميس والجمعة الذي يشكل مربعا مع الشمس من العذراء الذي يفتح مجالات للاحتفالات والابتكار للابداع ايام ممتازة افكارك غنية ذكية مقنعة ما يجعلك تشعر بالسعادة، وتسير نحو أهدافك بحماسة فائقة وسرعة استثنائية.

عاطفياً: انه الاسبوع الاكثر وعدا تمارس سحرك وتغري الكثيرين على الصعيد الشخصي فتكون جاذبيتك مضاعفة تحت تاثير كوكب الزهرة كوكبك الحاكم الموجود في برجك وقد تبادر الى لقاء تحلم به تصلك من الفلك البعيد تأثيرات إيجابية تسلّط عليك الأنظار. للعازب تكون فترة رومانسية ربما تعرف مفاجأة وتتعرف الى شخص يلفت انتباهك ويأسر قلبك اثناء تلبيتك لدعوة او مناسبة عامة.

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