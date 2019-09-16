مع بداية الخريف.. روشتة لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
مع بداية فصل الخريف، والتقلبات الجوية المفاجئة، والتفاوت الملحوظ في درجات الحرارة ما بين الليل والنهار، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، تكثر إصابة بعض الأشخاص بالأمراض الفيروسية والبكتيرية، خاصةً الأطفال والحوامل وكبار السن، نظرًا لضعف الجهاز المناعي.
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