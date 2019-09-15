إيمان تطلب الخلع: "بيتعرف على بنات صغيرة.. وبيهددهم بصور خاصة"

يعد الخلع والطلاق بمحاكم الأسرة من القضايا الشائكة والحساسة، التي يشهدها مجتمعنا في الوقت الحالي، فلم تعد أسباب الخلع والطلاق والنفقة كما كانت في السابق بل تطورت لتصبح لأسباب غير معلومة في بعض الأحيان، وأخرى وسط تبريرات تبدو غريبة، وبعضها كيدي كالعادة.

"جوزي بيتعرف على البنات ويسرق موبايلتهم ويهددهم بيها عشان يجبرهم يجيلوا البيت"، بهذه الكلمات بدأت إيمان تروي تفاصيل طلبها الخلع من زوجها في دعوى حملت رقم 919 أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود بالغربية بعد رفضه الطلاق وتهديده لها بنشر صورها عارية على "فيس بوك".

تقول "إيمان.ك" طبيبة لـ"الوطن"، إنها تزوجت منذ عام ونصف ومنذ بداية الزواج وهي تعاني من الخيانة الزوجية وسوء أخلاق زوجها وكثرة علاقاته النسائية: "من يوم ما أتجوزنا وكل شوية ألاقي واحدة بتكلمني تقولي جوزك سرق مني موبايلي وبيهددني بالصور اللي عليه، ومعظمهم لسه بنات صغيرين، بيتعرف عليهم لحد ما يدلوه الأمان واللي ترفض تجيله البيت يسرق موبايلها، ويبدأ يهددها بالصور اللي عليه وأرقام أهلها".

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لم تعد الطبيبة تتحمل الحياة أكثر من ذلك وطلبت منه الطلاق، خاصة بعد تكرار المشكلة أكثر من مرة، ولكن زوجها رفض وعندما أقامت ضده دعوى خلع هددها بأنه سينشر صورا لها عارية على "فيس بوك".

تتابع إيمان حديثها بأنها تزوجت من ابن خالها في تحدي منها لجميع أفراد عائلتها، بعد أن قام أخيه الأكبر من فسخ خطبته من شقيقتها: "لم يحصل على مؤهل جامعي، وكنت شايفة إن كل دا شكليات وحبنا أهم منها، وتحديت الجميع من أجله ليخذلني في أول الطريق، أول مشكلة حصلت كتمت علي الموضوع وأتكلمت معاه بهدوء ومدخلتش حد بينا وقولت غلطه، بس هو أعتبر سكوتي ضعف مني".

وأضافت إيمان، أنها لجأت للخلع بعد أن استنزفت كل المحاولات لتصلح منه، ولكنه اعتاد على ذلك ولم يعد يهتم بعلمها، بل بالعكس بعد أن افتضح أمره أمامها بدأت علاقاته تكثر، ليصل الأمر به أن تقدم أحد الجيران بإقامة قضية نسب عليه، بعد أن أقام علاقة غير شرعية مع ابنته: "معدش شاغل باله، بل بالعكس أتبع معايا أنا كمان نفس الأسلوب وبدأ يهددني أنا كمان".