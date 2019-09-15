"مش بس للأكل".. 17 استخدامًا آخر لـ الخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

نعرف أن الخل الأبيض يُستخدم في الطهي، وله فوائد صحية عدِّة، غير أن البعض لا يعرف أن للخل استخدمات أخرى في التنظيف والتلميع، ولعل سر قوته يكمن في حمض الخليك الموجود داخله.

نستعرض خلال السطور التالية استخدمات الخل في تنظيف ما يلي، وفقًا لما ذكر موقع "thekitchn" المعني بالمطبخ وشؤون المنزل.

1- تلميع الأسطح والنوافذ الزجاجية

اخلطي الخل الأبيض مع الماء النقي وضعيه في زجاجة رذاذ، ورشي على النوافذ والأسطح الزجاجية ثم اتركيها قليلًا قبل أن تمسحيه بقطعة من القماش.

2- تنظيف فرن البوتجاز

لتنظيف الفرن الخاص بك دون أي أدوات كيماوية، استخدمي معجون صودا الخبز ورذاذ الخل.

ضعي معجون صودا الخبز على الأماكن المتسخة واتركيها ليلة كاملة ثم امسحيها ورشي الخل من زجاجة رذاذ، ثم امسحيها بقطعة قماش مبللة.

3- تلميع الفضة

يمكنك استخدام الخل لمساعدتك في حل هذه المشكلة، فقط أحضري صودا الخبز والملح وضعيهم في مقلاه من الألومنيوم وضيفي إليهم الخل والماء المغلي ثم ضغي الفضة، اتركيها قليلا ثم امسحيها جيدًا.

4- تنظيف غسالة الأطباق

بعد تنظيف مكونات غسالة الأطباق، ضيفي كوبين من الخل الأبيض إلى الجزء الأسفل من الغسالة وشغليها دورة فارغة للتنظيف.

5- تنظيف الفريزر

رشي الفريزر بمزيج الخل الأبيض والماء الساخن واتركيه قليلا، ثم امسحيه بقطعة قماش. هذا الخليط آمن تمامًا على الأطعمة.

6- تنظيف وعاء "دورق" الخلاط

املئ وعاء الخلاط بالماء الدافئ، وضعي قطرات من صابون الأطباق، وقليل من الخل ثم شغلي الخلط لمدة دقيقة قبل أن تغسليه مجددًا بالماء.

7- تنظيف المطبخ

امزجي الماء الساخن والخل وتخلصي من بقع أرضيات المطبخ وصدأ الحنفيات والشحوم العالقة على سطح البوتجاز. لكن لا تستخدميه على الأسطح الحجرية الناعمة، مثل الرخام، أو على الألومنيوم والحديد.

8- تنظيف الميكروويف

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تنظيف الميكروويف واحد من الأعمال المنزلية الأكثر كراهية، إليكي الطريقة الأسهل بملء كوبين من المياه وحوالي ملعقتين كبيرتين من الخل، ثم ضعي الخليط في وعاء داخل الميكروويف لمدة خمس دقائق حتى يبدأ الماء في الغليان ولا تفتح الميكروويف سريعًا وانتظري حتى يتراكم البخار، بعد ذلك استخدمي الإسفنج لمسح البخار الداخلي للميكروويف.

9- تنظيف رأس الدُش

المياه يمكن أن تسد رأس دش الخاص بك مع مرور الوقت، امزجي حوالي لتر من المياه وكوبين من الخل ووضعي المزيج في كيس واربطيه حول رأس الدُش، وانتظري نصف ساعة على الأقل قبل إزالة الكيس.

10- صد العناكب

رشي محلول الخل والمياه حول الجزء الخارجي من النوافذ الخاصة بك ليحميك من العناكب.

11- تنظيف الغسالة

لتنظيف الغسالة، ضيفي كوبين من الخل إلى دورة فارغة وتشغيلها مع مياه على درجة حرارة عالية.

12- تليين وتنظيف فرش الطلاء

ضع الفرشاة أو الفرش في وعاء من الألومنيوم ثم ضعي الخل الأبيض بعد أن يصل إلى درجة الغليان وانقعيها لمدة 10 دقايق على الأقل، ثم اغسليها بالماء الدافئ والصابون واشطفيها واتركيها حتى تجف.

13- إزالة أصعب بقع الملابس

للتخلص من بقع الحبر على الملابس أو بقع الشاي والقهوة وصلصة الطمام وغيرها، اخلطي الحليب كامل الدسم مع الخل وانقعي الملابس فيها ليلة كاملة، ثم اغسليها كالمعتاد.

14- تنظيف المرحاض

ببساطة صبي نصف كوب من الخل في المرحاض واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل التنظيف.

15- تنظيف الأثاث الجلدي

امزجي لترا من المياه والخل وبعد كنس الأثاث الجلدي الخاص بكِ، امسحيه بالمزيج ثم بمنشفة نظيفة وجافة

16- بقع السجاد

رشي خليط نصفه من الماء الدافئ والآخر من الخل الأبيض. واتركيه لبضع دقائق قبل القيام بتجفيفه.

17- الحفاظ على لون الملابس

بدلًا من غسيل ملابس على عدة مرات حفاظاً على ألوان الملابس، يمكنك استخدام الخل لمساعدتك في حل هذه المشكلة. فقط كوبًا من الخل الأبيض أثناء الغسيل وستجدي الملابس البيضاء أشد بياضًا وستحافظي على الألوان في ملابسك الملونة.