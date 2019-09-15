كارول سماحة بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد: خضعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، لأحدث جلسة تصوير ظهرت فيها بإطلالة جذابة عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام". ارتدت كارول فستان بايت طويل " Mermaid"، باللون الذهبي المائل للأصفر، وتميز التصميم بصيحة الكتف الواحد، وقصة الكم الواسع. وأكملت الإطلالة باعتماد بعض قطع الإكسسوار البسيطة المكونة من أقراط دائرية، وخاتم كبير الحجم. واختارت تصفيفه الشعر المنسدل على الجانبين، ومكياج ناعم ركزت فيه على رسمة العيون السموكي.

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