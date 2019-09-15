5 مأكولات احذري تحضيرها لطفلك عند الذهاب للمدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تلجأ الأمهات لتحضير الأطعمة والمشروبات التي يضعها الطفل في حقيبة الطعام المدرسية بعضهن غير عابئين بمدى الفائدة وربما الضرر في نوعية تلك الأطعمة.

وتعتبر وجبة إفطار الطفل عند ذهابه للمدرسة، أمر في غاية الأهمية، لما بها من فوائد صحية، لكن قد تنقلب فوائدها لأضرار صحية وخيمة عند اختيار أطعمة معينة غير صحية.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال السطور التالية بعض المأكولات التي يجب أن نتجنبها تمامًا في وجبة الإفطار للأطفال، بحسب موقع "كليفلاند كلينيك" الأمريكي.

1-الدوناتس والمعجنات

وصفة لزيادة الوزن لأن كل قطعة صغيرة تحتوي على من 250 إلى 550 سعرا حراريا، ولكن الـ20 إلى 50 جرامًا من السكر في كل منها هي المشكلة الحقيقية. مع هذه الكمية الضخمة من السكر في قطعة صغيرة، يضخ جسمك الكثير من الأنسولين لاستيعابه، فارتفاع السكر في الدم يؤدي إلى نسبة إرهاق أكبر بعد زوال مفعوله.

2 - فطائر السجق المقلية

تساعد فطائر السجق المقلية على ارتفاع ضغط الدم لأنها مصدر دهون مشبعة، وبالتالي سيزيد خطر الإصابة بسكتة دماغية.

3 - الكريما المحلاة متعددة النكهات

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تستبدل الكريما الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة، بالإضافة إلى السكر والمحليات الاصطناعية، إذ يفضل الكثير تناولها مع القهوة.

تزيد الدهون غير المشبعة، من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية عن طريق زيادة كولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

4- رقائق الذرة (كورن فليكس) بالسكر

هذه الحبوب الملونة للأطفال تساهم في فرط النشاط عند الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، حسبما لاحظت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية.

فغالباً ما تحتوي هذه الحبوب على الكثير من السكر وهي سعرات حرارية فارغة للأطفال.

5 - الكعك المحشو

تحتوي معظم أنواع الكعك المحشو على 300 إلى 500 سعرة حرارية من النشا إضافة إلى تلك الموجودة في الجبنة أو الزبدة التي ترفع نسبة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 ومرض القلب والأوعية الدموية.