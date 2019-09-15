عقب وفاة شاب البساتين.. أسباب دخول الفئران المنازل

واقعة مدوية، شهدتها منطقة البساتين، صباح اليوم، حيث تسبب "فأر" في وفاة شاب، بعدما سقط من الطابق السابع من منزله، في محاولة للفرار من ذلك الحيوان، عقب رؤيته ليُصاب بالزعر ويسقط على الفور، ما تسبب في تعرضه لكسور بالغة أدت إلى الوفاة.

ويرصد "هن" 5 أسباب لدخول الفئران المنازل، وفقًا لما ذكرها wiki how.

أسباب دخول الفئران المنازل

1- عدم ترتيب المنزل بانتظام وانتشار الفوضى.

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2- تراكم القمامة بالمنزل وعدم التخلص منها أولا بأول.

3- ترك بقايا الطعام مكشوفة وعدم التخلص منها.

4- ترك النوافذ المؤدية لـ"المناور" مفتوحة، دون غلقها، أو عدم وضع أسلاك قوية.

5- ترك الأثاث التالف في المنزل وعدم التخلص منه أولا بأول.