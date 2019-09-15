واقعة مدوية، شهدتها منطقة البساتين، صباح اليوم، حيث تسبب "فأر" في وفاة شاب، بعدما سقط من الطابق السابع من منزله، في محاولة للفرار من ذلك الحيوان، عقب رؤيته ليُصاب بالزعر ويسقط على الفور، ما تسبب في تعرضه لكسور بالغة أدت إلى الوفاة.
ويرصد "هن" 5 أسباب لدخول الفئران المنازل، وفقًا لما ذكرها wiki how.
أسباب دخول الفئران المنازل
1- عدم ترتيب المنزل بانتظام وانتشار الفوضى.
2- تراكم القمامة بالمنزل وعدم التخلص منها أولا بأول.
3- ترك بقايا الطعام مكشوفة وعدم التخلص منها.
4- ترك النوافذ المؤدية لـ"المناور" مفتوحة، دون غلقها، أو عدم وضع أسلاك قوية.
5- ترك الأثاث التالف في المنزل وعدم التخلص منه أولا بأول.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب وفاة شاب البساتين.. أسباب دخول الفئران المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.