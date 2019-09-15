طرق اقتصادية للتخلص من الفئران بالمنزل

في واقعة غريبة، تسبب "فأر" في وفاة شاب صباح اليوم، عقب سقوطه من الطابق السابع بشقة في منطقة البساتين بالقاهرة، نتيجة إصابته بالذعر بمجرد رؤية ذلك الحيوان، ما تسبب في كسور بالغة أدت إلى الوفاة.

ورصد "هُن"، أكثر الطرق التي تساعد في التخلص من الفئران، لتجنب دخوله المنزل، والوقاية من العديد من الحوادث على النحو التالي..

جهاز الذبذبات فوق الصوتية

توجد بعض الأجهزة التي تقوم بإرسال ذبذبات فوق صوتية في أرجاء المنزل، ولا يمكن للإنسان سماع هذه الذبذبات لأن الأذن البشرية غير قادرةٍ على التقاط ترددها، ولكن الفئران تكون غير قادرة على تحمل قوتها، وتشعر بالألم، وستفقدُ رغبتها في الأكل، وستصبح عاجزة عن القيام بنشاطها الطبيعيّ، ولذا ستتركُ البيت خلال أيام.

يُمكن الاستفادة من أجهزة الذبذبة أيضا كوسيلة وقايةٍ مُسبقة، لمنع الفئران من الاقتراب من المنزل قبل أن تدخل إليه.

إغلاق الثقوب

عند الرغبة في الوقاية مسبقًا من دخول الفئران إلى المنزل، يجب إغلاق أي فتحات تسمح بدخول القوارض.

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مصيدة الفئران

استخدام مصيدة الفئران، والتي يمكن وضعها في الممرات والأماكن التي يحتمل أن يسير خلالها الفأر.

ويجب ترك بعض الطعام بالقرب من المصيدة، كزبدة الفول السوداني أو قطع الجبن، فهي تساعد على جذب الفأر إلى المصيدة.

الفلفل الأسود والنباتات العشبية

من السهل إبعاد الفئران عن طريق رش أشياء ذات روائح قوية مثل الفلفل الأسود، وأوراق النعناع أو الشاي أو البابونج المغلية، في أرجاء البيت وخاصة زوايا الغرف.

من الضرورى التخلص من الفئران بأسرع وقت حتى لا تنتشر البكتيريا في المكان، ويفضل ارتداء القفازات عند التخلص من جثة الفأر وعدم لمسه بشكل مباشر، ويوضع داخل كيس محكم الإغلاق.