ناشطة نسوية عن تجميد البويضات: "مش حرام".. وكريمة: أجسادنا تحولت لإكسسوار

قالت هايدي محمد، الناشطة في حقوق المرأة، إنه لا يوجد نص إسلامي صريح يحرم تجميد بويضات المرأة.

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "يوم جديد" على شاشة "الحدث اليوم"، "البنات في سن الـ30 بيزيد خوفها من قرب انقطاع الطمس فبتبدأ تفكر في حلول، وكمان البنات اللي مهتمة بتحقيق الذات أو تمتلك طموحات كبيرة بتحتاج لتجميد بويضاتها".

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وتابعت، "ممكن ست بعد الجواز تكتشف إن الحيوانات المنوية الخاصة بزوجها ضعيفة فهيكون قدامها حل واحد إنها تجمد بويضاتها لحين علاج جوزها".

ورد أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلا، إن عملية تجميد البويضات حرام شرعا، وهناك قانون إلهي يحكم الكون، مضيفا، "أجسادنا تحولت لاكسسوار، وليس من الصحيح التحكم في أقدار الرب أو الاعتراض عليها".