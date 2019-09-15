كانت مواطنة في الثلاثينات من عمرها قد أجرت نهاية الأسبوع الماضي، عملية تكميم معدة في مدينة الطائف السعودية، لكنها توفيت عقب إجراء العملية مباشرة وسط شبهات بوجود خطأ طبي.
وذكرت صحيفة "سبق"، أن الشابة تعاني من الوزن الزائد، ولجأت إلى المستشفى لإجراء عملية تكميم تسببت بوفاتها، ليتقدم ذووها بشكوى ضد المستشفى والكادر الطبي.
وبدأت مديرية الشؤون الصحية في الطائف، اتخاذ الإجراءات القانونية، لمنع سفر الطاقم الطبي المسؤول عن العملية، وأغلقت وحدة التكميم في المستشفى وبدأت تحقيقاتها في الحادثة.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن المتحدث الرسمي لصحيفة الطائف، عبد الهادي الربيعي، قوله إن لجنة التحقيق ستحيل القضية بعد انتهاء تحقيقاتها إلى الهيئة الشرعية للحكم فيها حال ثبوت الخطأ.
وجرى استدعاء كل من لهم صلة بالموضوع، ومع ارتفاع مستويات السمنة في السعودية، تنتشر عمليات تكميم المعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شابة سعودية بعد تكميم المعدة.. وأهلها يتهمون المستشفى في الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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