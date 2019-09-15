5 أطعمة سعراتها الحرارية مرتفعة وقيمتها الغذائية منعدمة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي يلجأ البعض إلى أطعمة تتميز بمذاقها اللذيذ وفوائدها المختلفة ولكن قد تكون سعراتها الحرارية مرتفعة، ولكن هناك أطعمة سعراتها الحرارية مرتفعة جدا وفي نفس الوقت ليس لها أي قيمة غذائية. لقراءة المزيد عن: 5 أطعمة سعراتها الحرارية مرتفعة وقيمتها الغذائية منعدمة.. اضغط هنـــــا.

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