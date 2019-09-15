"ما يحكمش عليك ظالم".. حقيقة زواج "أول بنتين في مصر "

انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، صور لسيدتين يرتديان فساتين زفاف بيضاء، ويقفان في أحد الأماكن العامة، بينما يحملان لافتة مكتوب عليها "زواج أول بنتين في مصر".

أثارت هذه الصور الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أغضبت الكثير من رواد هذه المواقع، وعرَّضت الأشخاص الذين في الصور إلى انتقادات لاذعة للغاية.

ولكن الحقيقة ليست كذلك، فالأشخاص الموجودين في الصورة ليسوا بنتين في الأساس، ولكنهما فتاة ورجل يُدعَى علي غالب الشهير بـ"شمبر"، كما أن هذا ليس زفافهما ولكنها حلقة من برنامج كوميدي يُعرض على قناة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

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قال "شمبر" لـ"هن" إن ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أحاديث بشأن الصورة ليس صحيحا، حيث أنها مجرد حلقة من برنامجه الكوميدي "مايحكمش عليك ظالم" الذي يُعرض على قناة بموقع "يوتيوب".

كما أضاف أنه أثناء تصوير هذه الحلقة تعرض للكثير من الانتقادات من الناس في الشارع، خاصةً لأنه أقدم على تصوير هذه الحلقة في أحد الأماكن العامة بالإسماعيلية، منوها بأن الهجوم عليهم ازداد، بعد التفات الناس إلى ما كُتب على اللافتة: "في ناس مكانتش مستوعبه، وناس شتمتنا، وناس كانوا عايزين يضربونا".

وأوضح شمبر أن هذه الصور جرى التقاطها ونشرها من قِبَل الناس الذين كانوا موجودين أثناء التصوير، مؤكدا أن هذه الصور مُسربة، وأنه غير مسرور من "حرق فكرة الحلقة" كما ذكر.

ونوَّه "شمبر" بأن البرنامج الذي يقدمه هو برنامج مقالب كوميدي ساخر، وأنه أقدم على هذه الفكرة حتى يرصد عن طريقها، ردود أفعال الشارع المصري على "زواج المثليين".

جدير بالذكر أن علي غالب هو ممثل مصري، شارك في بعض الأعمال الفنية منها فيلم "كلمني شكرًا"، وفيلم "ليلة سقوط بغداد"، كما شارك في أحد الأعمال الدرامية وهو مسلسل "الست أصيلة"، إضافة إلى أنه ضمن مؤلفي فيلم "رغدة متوحشة" من بطولة الفنان رامز جلال.