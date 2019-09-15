زوجة وليد سليمان تنشر ضحكته بعد هدفه في كانو سبورت.. واللاعب: "وش السعد يا قلبي أنا"

عبارات رومانسية وداعمة، وجهتها ياسمين أمل، زوجة لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري وليد سليمان، عبر حسابها على "انستجرام"، احتفالا بهدفه في مرمى "كانو سبورت"، في إطار المباراة التي جمعت بين فريقه الأهلي والفريق الغيني في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت "ياسمين"، صورة لزوجها أثناء ضحكه، مرتديا أزياء رياضية تحمل شعار "الأهلى"، معلقة، "حبيبي عودة حميدة.. ويارب دايما"، ليرد عليها اللاعب: "حياتي ربنا يخليكي ليا، ديما وشك حلو عليا، ووش سعد يا قلبي أنا".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 2100 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "الحاوي اللاعيب اللي بيمتعنا"، و"ربنا يخليكوا لبعض، ويسعدكوت، ووليد دايما وش السعد على الأهلاوية"، و"متألق يا نجم مصر"، و"الحاوي الغالي.. الله يحميك وفي العودة تسجل هاتريك".

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تمكن الأهلي من تحقيق فوزًا على حساب كانو سبورت، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليضع الفريق قدما في دور المجموعات من البطولة.

وسجل أهداف الأهلي في مباراة الأمس أمام كانو سبورت، صلاح محسن، ووليد سليمان، حيث شارك الثنائي في اللقاء كبديلين في الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.