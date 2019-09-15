شاهد.. بسمة بوسيل ووالدتها "أحلى من بعض".. ومتابعون: "مش عارفين نفرّق بينهما"

خلال مقطع فيديو لا يتعدى الـ30 ثانية، عبر حسابها على "انستجرام"، أطلت مصمم الأزياء المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، بصحبة والدتها، خلال إحدى الفعاليات، والذي يعد ظهورا نادرة للأخيرة، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت بسمة بفستان أسود قصير، ومزين بنقوش لامعة متعددة الألوان، بصحبة والدتها المطلة بأزياء "بيبي بلو"، مزينة بنقوش "3 دي" تجمع بين الأبيض والأزرق، لتعلق مصممة الأزياء المغربية، "الحب كله.. أمي جنتي"، و"أنا أحب والدتي" باللغة الإنجليزية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 50 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "شكلها أصغر مني ومنك"، و"الله يحفظها"، و"دي ماما إزاي، ده أنا اللي ماما"، و"ربنا يحفظها ليكي"، و"هى مامى أحلوت كدة ليه؟ مكنش شكلها كدة أيام ستار اكاديمى لما فجأتك على المسرح وأنتى بتغنى لعيد الأم، شكلكم بترحوا لنفس دكتور التجميل".

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وفي أغسطس الماضي، احتفلت بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، بعيد ميلاده في الساحل الشمالي، وحرصت على مشاركة متابعيها بصور من الاحتفال.

وحرصت بسمة على الاحتفال بتامر حسني بطريقتين، الأولى عندما نشرت له صورة في بداية اليوم تهنئه بعيد ميلاده الذي يوافق أمس، 16 أغسطس، عبر خاصية ستوري على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وكتبت على الصورة، "كل عام والسعادة تملأ قلبك".