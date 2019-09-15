صورة الجنين الشيطان تثير الجدل على السوشيال ميديا.. والأم: أحب هذه الطفلة جدا

"الجنين الشيطان" صورة أثارت جدلا كبيرا مؤخرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت معالم مخيفة لجنين في بطن أمه.

وذكرت "سكاي نيوز"، أن الأم ذات الـ17 عامًا ذهبت برفقة زوجها، للاطمئنان على صحة جنينها، في إجراء روتيني اعتادت عليه، لكن الأمر كان مختلفًا هذه الجلسة، فعندما أجرت أشعة لتصوير الجنين بدا بملامح مخيفة، أثارت القلق والفزع داخل والديه.

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"معظم الأطفال يختبئون من الكاميرا، لكن انظروا إلى طفلتي الشيطانية" هكذا علقت الأم على صورة جنينها، التي نشرتها عبر فيسبوك لتثير الجدل بين رواده، لتتم مشاركة الصورة من قبل 16 ألف شخص، وسجلت 15 ألف إعجاب.

وأوضحت الأم أن الجنين كان يظهر بصورة طبيعية واتضح أنها أنثى، متابعة: "أحب هذه الطفلة الشيطانية جدا".

وذكرت الأم أن الطبيبة التي كانت بصحبتها أثناء جلسة التصوير بالموجات فوق الصوتية طمأنتها على الجنين، وأنها بحالة طبيعية وجيدة، مؤكدة أن ظهور الجنين بهذه الطريقة ليس أمر غريبا أو مقلقا.