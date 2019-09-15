صور.. فستان دنيا سمير غانم "مش حصري.. يارا سبقتها"

بفستان أزرق لامع، خطفت الفنانة دنيا سمير غانم الأنظار، خلال تكريمها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، في الدورة العاشرة من مهرجان القنوات الفضائية عن أعمال دراما رمضان الماضي.

الفستان الذي حاز على إعجاب الكثيرين، لكم يكن اكتشف دنيا واحدها، فقد سبقتها إليه الفنانة اللبنانية يارا العام الماضي.

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فستان "دنيا" يتميز بأنه طويل وفضفاض، أزرق اللون ولامع، وبـ"بكتف واحد"، كما أنه مكشوف الظهر، ومزين بحزام رفيع، من توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

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في يوليو 2018، أطلت المغنية يارا بالفستان نفسه، خلال حفلها الغنائي مع الفنان طوني قطان، على المسرح الجنوبي في مدبنة جرش الأردنية.

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سعر الفستان الأزرق

ويترواح سعر "الفستان الأزرق" من توقيع "صعب" ما بين 47 ألف جنيه و94 ألف جنيه، عبر مواقع البيع "أون لاين" المختلفة.

يشار إلى أن أخر أعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل "بدل الحدوتة 3"، والذي عرض في رمضان 2019.