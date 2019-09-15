هجوم مضاد من زوجة محمد عنتر على جماهير الزمالك: راجل وعمل اللي عليه

دخلت دنيا الحلو، زوجة لاعب الزمالك، محمد عنتر، في مشادة مع الجماهير، عقب مُباراة الزمالك وبطل السنغال أمس، والتي انتهت بخسارة الأبيض لهدفين مقابل هدف.

وفور انتهاء المُباراة هاجم بعض جماهير الزمالك، الدفع بـ عنتر أساسيًا، خاصة أنه بعيد عن الملاعب لأشهر طويلة، الأمر الذي دفعهم للهجوم عليه في إحدى المنشورات، التي نشرتها "سلمى عز" صديقة زوجة اللاعب، والتي انتقدت فيه حارس الزمالك، أبو جبل "جباسكي"، بعدما استقبل هدفين في عرينه، قائلة: "هو جباسكي بيلعب بيه".

الأمر الذي قُبله البعض بالسخرية والهجوم، مُعلقين: "وهو جوز صاحبتك بيلعب ليه".

مما دفع دنيا الحلو للرد على المتابعين، قائلة: "هو عنتر عامل حرقان ليه كدة، كتر خيره راجل والله، وبقاله سنة مبيلعبش، وعمل اللي عليه قي أول ماتش صعب، وسط أجواء أصعب".

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وكانت "الحلو" أظهرت دعمها لزوجها عقب عودته للملاعب، بعدما نشرت صورته عبر خاصية "الاستوري" على موقع "الإنستجرام"، مُعلقة باللغة الإنجليزية: "مرحب برجوعك".

يذكر أن الثنائي احتفلا بزواجهما مؤخرًا، عقب أشهر من حفل الخطوبة، الذي ضم العديد من رموز نادي الزمالك.