بعد الحكم بحبس عبدالله محمود.. سارة نخلة : "متلعبش مع البنت لعبة أنت مش قدها"

صورة جديدة شاركت بها الفنانة سارة نخلة، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اعتبرها البعض إشارة إلى حبس طليقها الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة عامين، في الدعوى التي أقامتها ضده بسبب "خيانة الأمانة".

علقت "نخلة" على الصورة باللغة الإنجليزية قائلة: "لا تلعب ألعابًا مع فتاة يمكنها لعبها بشكل أفضل"، وتلقت عددا من تعليقات متابعيها: "يا واد يا لعيب يا جامد، بصراحة ملعوبة بفن، إن شاء الله تكمل على خير وتاخدي حقك كله"، "اديله مترحمهوش"، "هو كان شكله عصبي بس كلهم كده عصبيين".

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وكانت الفنانة سارة نخلة، علقت عبر حسابها على "فيس بوك" عقب صدور حكم حبس طليقها الفنان أحمد عبدالله محمود، قائلة: "شكرًا للقضاء المصري العادل النزيه الشريف، وشكرًا لرب العالمين، وشكرا لأهلي اللي استحملوني واستحملوا وجع الدماغ".

يشار إلى أن محكمة جنح أكتوبر، قضت بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة.