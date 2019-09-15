الامارات | أجهزة التلفاز الحديثة.. استعدوا لـ 8K

شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة التلفاز الحديثة.. استعدوا لـ 8K والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تعد وظيفة التلفاز تقتصر على مشاهدة البث فحسب، إذ توفر الموديلات الجديدة، التي ظهرت بأروقة معرض التقنيات IFA 2019 في العاصمة الألمانية برلين، العديد من الوظائف المتنوعة بفضل منافذ التوصيل المختلفة والوصول إلى الإنترنت.

وتقوم الشركات العالمية منذ سنوات بتحسين الصورة بأجهزة التلفاز الحديثة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الجمعية الألمانية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Bitkom، سباستيان كلوس، أن تحسين الصورة من أهم الموضوعات، إن لم يكن أهمها على الإطلاق. وأضاف: «تعتمد الشركات العالمية حالياً على وظيفة تعلم الآلة، حيث يتعرف الجهاز على ما يحصل عليه للإشارات، وكيف يتم تشغيلها بشكل مثالي».

ويتم عرض المحتويات على الشاشات 4K الجديدة (3820 x 2160 بيكسل) بجودة فائقة، على الرغم من أن هذه المحتويات ذات دقة وضوح منخفضة، ولم تصور بواسطة تقنية HDR، وبمجرد انتشار أجهزة التلفاز 4K في غرف المعيشة، ظهرت الموديلات الحديثة بتقنية 8K.

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ولتوضيح هذه التقنية، فإن تقنية 4K تعني دقة وضوح تبلغ 8 ميغابيكسل (3840 x 2160)، في حين أن تقنية 8K تعني دقة وضوح 2ر33 ميغابيكسل (7680 x 4320 بيسكل). وظهرت خلال العام الماضي بالفعل الموديلات الأولى من هذه الأجهزة، ولا تزال باهظة التكلفة، ومن المتوقع ظهور المزيد منها خلال العام الجاري.

ويرى كلوس أن الموديلات 8K الجديدة ستكون مثيرة لاهتمام كثيرين، حتى إذا كانت أجهزة التلفاز 4K تكفي احتياجات المستخدمين حالياً.

ولا تتوافر حتى الآن محتويات بدقة وضوح 8K، ولكن زادت مقاسات الشاشات، التي توضع في غرف المعيشة. ومن أجل الحصول على صورة خالية من التشويش فلابد من زيادة عدد نقاط الصورة على الشاشة. وتعتمد شركة سامسونغ في موديلاتها الجديدة، التي قدمتها بمعرض التقنيات IFA 2019، على الذكاء الاصطناعي، والذي يحول أي صور فيديو إلى مقاطع فيديو 8K التفصيلية.

ومن المقرر أن تبث مباريات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بدقة 8K، على أن يتبعها العديد من المحتويات الأخرى، وليس هناك أي معلومات محددة عن موعد انتشار تقنية 8K على أجهزة التلفاز العادية.