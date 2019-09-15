8 حيل عملية بسيطة تزيد دخلك للضعف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

في ظل الظروف الحالية وغلاء الأسعار، أصبح الدخل المادي الذي يحصل علية الموظف غير كافي لقضاء احتياجاته الأساسية، وإذا كان كافي فلا يستطيع التوفير لتأمين نفسه من اي ضرر مادي يقع علية في المستقبل.

يستعرض لكمة "مصراوى"، أفكار لزيادة دخلك المادي في أوقات فراغك، عن طريق اختيار نوع العمل إضافي سواء كان على شبكة الإنترنت أو من خلال العمل في وظيفة آخري بشكل جزئي.

-تأسيس مشروع صغير:

هناك بعض المشاريع التي لا تحتاج لرأس مال كبير، كإنشاء متجر للتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت وبيع بعض المنتجات، أو ابتكار تطبيق على الأجهزة الذكية لتقديم خدمات فريدة للجمهور مقابل رسم اشتراك،

ويمكنك العمل بأي نشاط تجاري لا يتطلب الكثير من المال، كصناعة المقتنيات اليدوية وتسويقها، أو فتح مركز للتدريب من خلال الاستفادة من خبرات العمل، فهذه المشاريع ستكون نقطة الانطلاق لمشاريع مستقبلية أكبر تسهم في زيادة الدخل وتحقيق طموحاتك.

-وظيفة المترجم:

أن كنت تمتلك لغة جيدة فعليك استغلالها من خلال ذلك عن طريق العمل مع بعض المواقع على الإنترنت، أو في بعض الشركات في الأوقات المتاحة لك.

-طهي الأطعمة في المنزل وبيعه:

هذه الفكرة منتشرة جدًا في الإنترنت وناجحة أيضًا، فهو مشروع منزلي وغير مكلف ومربح، فمعظمنا يفضل شراء وجبات صحية منزلية بدلًا عن أطعمة المطاعم والوجبات السريعة المضرة.

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-استثمر مواهبك وحسن مهاراتك:

عليك معرفة المواهب الخاصة بك وتطويرها، وتحويل الهواية الى مشروع، وتطوير نفسك دائما فعلى سبيل المثال حاول اكتساب لغة جديدة، أو طور نفسك في مجال عملك.

-تعليم الأطفال:

يمكنك تعليم الأطفال الصغيرة على استذكار دروسهم، كما يمكنك أن تبث دروساً للأطفال عبر المواقع المخصصة لذلك على الإنترنت.

-العمل كوسيط لعمليات الشراء عبر الإنترنت:

يجد الكثير من الأشخاص صعوبة عند الشراء عبر الإنترنت، لأنهم لا يملكون بطاقات بنكية أو لعدم معرفتهم كيفية القيام بذلك، يمكنك إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشراء لهم ما يحتاجون وتوصيل الطلب لمنزلهم بمقابل مادي، وسوف تحصل على نسبة من الموقع وتستفيد بالعديد من العروض والخصومات.

-فيديوهات على اليوتيوب:

يمكنك الاستفادة من المهارات التي تجيدها أو المعلومات الخاصة بمجال معين، وتنزيل فيديوهات على اليوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال إذ كنت تعمل في مجال علم النفس يمكنك عمل فيديوهات توعية وتقديم معلومات خاصة بهذا المجال.

-العمل في أوبر أو كريم:

إذ كنت تمتلك سيارة أو سكوتر يمكنك الانضمام لأوبر أو كريم، فكل الذي يحتاجه لذلك رخصة قيادة، وبعد الانتهاء من تحضير الأورق المطلوبة تستطيع العمل في وقت فراغك لزيادة دخلك.