"قومي المرأة": التمكين الاقتصادي والقيادة أهم محاور عملنا مستقبلا

عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس، بحضور عضوات وأعضاء المجلس، لعرض ومناقشة خطة عمله خلال الفترة المقبلة.

وقالت مرسي، في بيان اليوم، إن التمكين الاقتصادي والقيادة هي أهم محاور عمل المجلس الفترة المقبلة، واستعرضت خطة المجلس في هذا المجال مستقبلا.

كما تضمن الاجتماع عرض تقرير حول المبادرات والبرامج التي قام مركز تنمية مهارات المرأة بتنفيذها، العام الجاري.

وعبرت رئيس المجلس عن سعادتها بآخر إصدارات المجلس، وهو "الدليل التدريبي حول إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع القطاعات"، مؤكدة أنه يعد أول دليل تدريبي عن النوع الاجتماعي فى الدول العربية.