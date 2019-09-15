آخرهم أحمد عبدالله وسارة نخلة.. خلافات الفنانين الزوجية داخل محاكم الأسرة

تمتلئ محاكم الأسرة بآلاف النزاعات العائلية التي تنظر يوميا للفصل فيها، تخص بعضها عددا من الفنانين والفنانات ونجوم المجتمع، إثر خلافات عائلية مع شركاء حياتهم، كان آخرهم الفنانة سارة نخلة وزوجها الفنان أحمد عبدالله، فقد ظلت المحكمة تنظر نزاعهما عامين كاملين، حتى أصدرت المحكمة قرارها بحبس الأخير لمدة عامين.

سبق نزاع نخلة وعبدالله داخل أروقة المحاكم عددا من الفنانين، أبرزهم:

أحمد الفيشاوي وهند الحناوي

خلافات عديدة بين الفنان أحمد الفيشاوي وطليقته هند الحناوي، ونزاعات عدة إثر امتناعه عن سداد نفقه ابنته "لينا"، في الدعوى المقيدة برقم 86، لعام 2019، والمقدرة بحوالي 235 ألف جنيه، حيث قضت محكمة الأسرة بالخليفة، بحبسه لمدة شهر.

وقال شعبان سعيد، محامي هند الحناوي، لـ"الوطن"، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة نهائي واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وحال القبض على أحمد الفيشاوي، سيكون معرضا للحبس، ما لم يسدد قيمة النفقة.

وكشف شعبان كواليس حكم حبس الفيشاوي إثر امتناعه عن دفع نفقات ابنته، قائلًا: "الموضوع من زمان وله خلافات، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، حاول حل النزاع بشكل ودي، واختار بنفسه مدرسة البنت في لندن، وسافرت لهناك من سنتين".

وأضاف المحامي، خلال مكالمة هاتفية ببرماج "أنا حواء": "ورطوا هند وبقت بتدفع تكاليف دراسة بنتها، بناء على إقرارات من أحمد الفيشاوي لما اتنازل عن حضانة لينا، وبعدها بيطلب منها طلب أذن بالرؤية"، موضحًا: "البنت في لندن وبيطلب يشوفها في مركز شباب بالمقطم".

رانيا يوسف ومحمد مختار

بعد زواج دام لسنوات عدة بين الفنانة رانيا يوسف والمنتج محمد مختار، أسفرت عن ولادة طفلتين، انتهت هذه الزيجة داخل أروقة المحاكم، حيث كانت تستغل الفرص خلال الحوارات واللقاءات التلفزيونية، للتصريح بأنه لا ينفق على ابنتيه، ولا يعلم عنهما شيئًا ويتهرب من دفع نفقتهما دائمًا، وحررت دعوى قضائية ضده للحصول على النفقة.

وقضت محكمة الأسرة بالقاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن إسماعيل، بتعديل الحكم المستأنف وإلزام طليق رانيا يوسف بدفع مبلغ 250 ألف جنيه، مصاريف دراسية لابنتيه.

أنغام والملحن الكويتي فهد

حركت الفنانة أنغام، دعوى قضائية ضد طليقها الملحن الكويتي "فهد"، لزيادة نفقة ابنهما "عبدالرحمن"، المقيم في مصر، بعد زواج دام 3 سنوات منذ 2004 حتى 2007، وهو ما قد رفضته المحكمة.

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زينة وأحمد عز

بدأت قضية أحمد عز وزينة تشغل الرأي العام بدءًا من يناير 2014، عندما وصلت الفنانة إلى مطار القاهرة قادمة من أمريكا ومعها توأمين عمرهما شهرين، هما: زين الدين وعز الدين ومعها شهادتي ميلاد من أمريكا، بهما أسم الأب أحمد عز دون تحديد عمله بالإضافة لحملها وثيقة من السفارة المصرية بأمريكا، ورفعت دعوى قضائية بمحكمة الأسرة في مدينة نصر، لإثبات نسب صغيريها إلى والدهم، وهو الأمر الذي رفض الاعتراف به.

وأيدت محكمة مستأنف الأسرة الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإثبات نسب صغيرى زينة إلى والدهم، ورفضت الاستئناف المقدم من الفنان على حكم محكمة الأسرة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له.

كانت محكمة الأسرة قضت بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ 20 ألف جنيه نفقة لصالح "زينة" وتوأميها زين الدين وعز الدين، وكانت قامت برفع دعوى أخرى تطلب فيها بزيادة النفقة من 20 ألفا إلى 30 ألفا شهريًا.

3 سنوات من الحب جمعت بين الممثل أحمد عبدالله، وملكة جمال سوريا الفنانة سارة نخلة، خلال فترة زواجهما التي ظلت بعيدة عن الأضواء وعيون الإعلام، منذ أن احتفلا به في 2015، إلى أن كشف الستار عليها منذ عدة أشهر، بعدما أعلن الثنائي انفصالهما.

ففي بداية نوفمبر 2018، فوجئ متابعو الفنانة سارة نخلة، عبر حسابها على "إنستجرام"، بحذف صورها التي تجمعها بالفنان أحمد عبد الله، وتغيير الحالة الاجتماعية إلى عزباء، لتثير حالة من الجدل حول حقيقة انفصالها عن زوجها.

لم يمر انفصال "سارة" و"أحمد" بهدوء، فقبل وقوع الطلاق، كانت سارة نخلة، قد حررت بلاغا ضد زوجها في 26 أكتوبر 2018، حمل الرقم 16125 جنح الدقي، تتهمه بالاعتداء بالضرب.

وعقب ذلك، اتهمت "حنان حماد البمبي"، والدة الفنان أحمد عبد الله، طليقة نجلها، بالاعتداء عليها بالضرب، وأرفقت تقريرين طبيين بملف الدعوى التي حملت الرقم 9634 لسنة 2018.

وجاء بالتقرير الأول الذي تم تحريره في 17 أكتوبر 2018، أنه بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري على المجني عليها، لا يوجد بها إصابات ظاهرية، وأنها ادعت وجود آلام في كوع اليد اليمنى، ولذلك تم عرضها على أخصائي عظام لاستكمال التقرير.