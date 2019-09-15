قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها تمتلك مزرعة خيل لأنها تعشق الخيل أكثر من أي شيء آخر، لافتة أنها عضو باتحاد الفروسية في لندن، وفي مصر، لافتة أن لديها كثير من المشاريع الخاصة من ضمنها الخيل.
واستنكرت "فرغلي"، خلال حوارها مع موقع "العربية. نت": "كان الخيل سبباً في تعرضي لحادث شديد لم أستطع بعده تمثيل مصر في الفروسية، فقد كانت هناك أسرتان تتعاركان أثناء قيامي بركوب الفرس الخاص بي، فخاف منهما ووقعت من عليه، وأصبت بالديسك وكسر أنفي، وأحد الأطباء بدلاً من أن يُصلح أنفي، أحدث تلفاً في وضع التنفس، وتراجعت حالتي النفسية للغاية، خاصة أنني أجريت أكثر من 7 عمليات تجميل وقتها".
ونفت بشدة ما تداولته بعض المواقع، بشأن تدهور حالة أنفها بسبب عمليات التجميل، قائلة: "كنت أستغرب من الناس الذين قالوا إنني أجريت عمليات تجميل كي أصبح أجمل، وتناسوا أنني كنت ملكة جمال مصر عام 2002، ولا أحتاج لعمليات تجميل، وقالوا أيضا وقتها إن ما حدث في أنفي بسبب عمليات التجميل، وهذا كله غير صحيح".
وأشارت إلى أن هناك أنواع من الخيول لا يمكن أن تأتي بها إلى مصر، حيث تحتاج إلى مساحات خضراء كبيرة، وهذا لا يتوافر لديها بمصر.
كانت هذه تفاصيل خبر حورية فرغلي: لا أحتاج إلى عمليات تجميل.. فأنا ملكة جمال مصر 2002 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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