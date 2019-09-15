فيديو.. إعلامية عن زفاف الزاهد وفهمي: "تكلفته مليون جنيه.. ودي تالت جوازة لشهريار"

عزفا على نغمة مختلفة، وبعيدا عن عبارات التهاني التي تلقاها أحمد فهمي وهنا الزاهد أحدث عروسين في الساحة الفنية، سواء خلال حفل زفافهما أو عبر السوشيال ميديا، فاجئت الإعلامية الكويتية مي العيدان الجميع، حين علقت: "نتمني ما نقراش خبر انفصالهم".

تعليق الإعلامية الكويتية، عبر برنامجها "كشف حساب"، أثار جدلا بين جمهور السوشيال ميديا، الذين تابعوا حفل الزفاف، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، الأربعاء الماضي.

مي العيدان تغازل هنا وفهمي: هي جميلة.. وهو "شهريار"

وعلقت العيدان على حفل الزفاف وعرضت لقطات منه، كاشفة أن تكلفة حفل الزفاف قاربت المليون جنيه دون الإفصاح عن مصدر معلوماتها.

وتابعت: "هنا الزاهد تستحق لأنها جميلة"، متمنية أن تستمر السعادة بين الطرفين: "ومنقراش خبر انفصالهم".

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وأشارت الإعلامية الكويتية إلى أن هنا الزاهد هي الزيجة الثالثة في حياة أحمد فهمي، الذي وصفته بـ"شهريار"، "شايف نفسه دمه خفيف وكل البنات بتحبه.. أتمنى متكونش في واحدة رابعة"، متمنية له الاستقرار في حياته.

يذكر أن حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، أقيم الأربعاء 11 سبتمبر، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

حضر الحفل عددا كبيرا من نجوم الفن والإعلام، بينهم: ياسر جلال وأشرف عبدالباقي وعمرو يوسف وكندة علوش وأكرم حسني وشيكو ومنى الشاذلي وإسعاد يونس، وآخرين.