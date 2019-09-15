المسؤوليات المادية ليست الوحيدة.. 5 أمور تتسبب في تأخير الزواج

تأخر سن الزواج ظاهرة عالمية بدأت الانتشار في كثير من المجتمعات، ويرجع ذلك لأسباب عدة، تتنوع بين إرادية ولا إرادية، غير أنه يمكن تصنيفها لـ5 أسباب رئيسية أوردها موقع "life style" كما يلي:

التمسك بمواصفات معينة

يرغب بعض الشباب في توفر صفات معينة في الشريك المستقبلي، ما يؤدي إلى تأخر عثوره على الشخص المناسب بسهولة.

التردد

التردد في اتخاذ قرار الارتباط قد يؤدي إلى التأجيل والتسويف، وكلما طال الوقت في اتخاذ القرار، كلما أصبح الاختيار أصعب.

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الحكم المسبق

يجب تجنب الحكم المسبق على أي شخص قبل التعرف عليه، فإن التقيت بمن يمكن أن يكون نصفك الآخر، فلا تحكم عليه قبل أن تتعرف عليه بشكل جيد، لأنه قد يكون الشخص المناسب دون أن تشعر.

الخوف من مسؤوليات الزواج

قد يتخذ البعض قرارا بتأجيل الزواج بسبب المسؤولية التي تقع على كاهلهم بعد الارتباط.

انتظار الظروف المادية المناسبة

من الجيد أن ينتظر المرء الظروف المادية المناسبة لاتخاذ قرار الزواج، لكن يجب عدم المبالغة بالانتظار، لأن تحسن الظروف المادية بشكل جذري قد يطول كثيرًا.