تطبيق جديد يساعد ضحايا الاغتصاب في جمع الأدلة

تطبيق جديد خاص بضحايا الاغتصاب يساعدهن في جمع الأدلة الخاصة بما تعرضن له، يجري تحميله عبر الهواتف المحمولة أنشأته الأمريكية ماديسون كامبل، وهي إحدى ضحايا الاعتداء الجنسي.

وبحسب "سبوتينك" نقلًا عن صحيفة "فوكس"، فإن أدوات التطبيق تشمل الحصول على عينات الحمض النووي والمناديل وشريطا لاصقا أحمر يحمل اسم "الدليل".

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تقول "كامبل"، إنها كانت إحدى ضحايا الاغتصاب الجنسي، فعاشت مرحلة قاسية في حياتها، "يجب أن يكون للضحايا الحق في جمع الأدلة ضد المعتدي دون مغادرة المنزل".

ورغم محاولة الفتاة الأمريكية مساعدة ضحايا الاغتصاب، لكن تعرضت الأدوات المستخدمة في التطبيق لانتقادات كبيرة في أمريكا، حيث لا تعتبر هذه العينات المأخوذة باستخدام الأدوات المعروضة قانونية، ولا تأخذها المحكمة بعين الاعتبار وبذلك تضلل الناس.

وقال المحامي العام في مدينة نيويورك الأمريكية: "إنني قلقة للغاية من أن الشركات تبيع أدوات تمنع الناس من طلب المساعدة المهنية، وتطالب بجمع الأدلة دون معرفة ما إذا كانت المحكمة ستقبل الأدلة".