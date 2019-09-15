فوائد تناول البليلة على الإفطار

تعتبر البليلة من الأكلات التي تساعد على التخسيس، حيث يساعد محتواها على سد الشهية، ومنع زيادة الوزن، كما تعمل على التحكم في سكر الدم، ومن فوائد البلية على وجبة الإفطار كما ذكرها موقع "daily medical".

زيادة التركيز

تحتوى البليلة على العديد من المواد الغذائية التي تعمل على زيادة التركيز لاحتوائها على اللبن والزبيب لذلك يجب الحرص على تناولها في وجبة الإفطار.

بروتينات لبناء العضلات

وتساعد البروتينات على الحفاظ على الوزن وتقوية العظام والعضلات، لا سيما نوع البروتينات المتواجد في البليلة.

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أمراض القلب

يساعد تناول البليلة في الحماية من أمراض القلب، كما انها تمنع ارتفاع ضغط الدم.

الوقاية من السرطان

من فوائد تناول البليلة في وجبة الإفطار الوقاية من الأمراض وخاصة سرطان القولون