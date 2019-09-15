كثيرًا ما شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، صورها أثناء ممارسة اليوجا، التي أظهرت لياقة وليونة جسدها.
وفي لقاء مع برنامج "MBC Trending"، المذاع عبر فضائية "MBC4"، ذكرت فريدة أبو الذهب، مدربة اليوجا التي تتمرن معها الفنانة الشابة، أن ياسمين صبري تتمتع بنسبة تركيز عالية فلم تجد صعوبة في تدريبها، "هي رياضية.. وكمان عارفة حركات جسمها كويس ودي ميزة.. فاتعلمت بسرعة".
وقالت "أبو الذهب"، إنها تعرفت على ياسمين من خلال النادي، حيث كانت ياسمين تمارس السباحة، بينما تلعب هي الإسكواش، فتعرفتا لوجود أصدقاء مشتركين بينهما، وبعد دخول ياسمين صبري مجال التمثيل انشغلت كثيرًا.
وأوضحت أنها بدأت نشر مقاطع فيديو وصورها في التمرين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما شجع ياسمين صبري في الانضمام إليها: "كلمتني وقالتلي عاوزة ابدأ.. وفعلا بدأنا في الإسكندرية".
وأشارت إلى أن أكثر ما يميز ياسمين صبري أنها لا تمارس اليوجا لأجل مظهرها فقط، إنما تدرك جيدًا فوائدها للجسم والحالة النفسية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مدربة ياسمين صبري على اليوجا: "اتعلمت بسرعة.. وبتلعب عشان حالتها النفسية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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