صوفيا فيرجارا تتألق في إطلالة جذابة في شوارع لوس أنجلوس

لوس انجلوس - لايف ستايل
تمكنت النجمة صوفيا فيرجارا من خطف الأضواء كعادتها حينما ظهرت مؤخراً في شوارع لوس أنجلوس، وتحديداً داخل بيفرلى هيلز، حيث تمكنت النجمة الشهيرة من خطف الأضواء بإطلالتها التي رصدتها عدسات مصوري الباباراتزى.
إطلالة صوفيا فيرجارا تأتى بعد وقت قصير من إثارتها للسوشيال ميديا من خلال نشر صورة قديمة لها من التسعينيات ترتدى فيها البيكينى عبر حسابها على موقع إنستغرام حيث تفاعل معها العديد من متابعيها.
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