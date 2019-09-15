أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الفضائيات العربية منها نرمين الفقي بفستان ذهبي

تألقت نجمات الفن بإطلالات رائعة ومختلفة مساء السب خلال حضورهم مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

يستعرض لكم "مصراوى"، أبرز إطلالات النجمات خلال حفل مهرجان الفضائيات العربية 2019

منة فضالي تتألق بفستان فضي اللون:

ارتدت منة فضالي، فستانًا باللون الفضي للامع، بصيحة الكتف الواحد، وتميز التصميم بفاتحة جانبية طويلة، وقماش من التول الشفاف عند منطقة الخصر.

وأكملت الإطلالة بحقيبة كلاتش باللون الفضي للامع، واعتمدت مكياج ناعم، واختارت ترك شعرها منسدل على الجانبين.

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نرمين الفقي بإطلالة ملكية:

خطفت الفنانة نرمين الفقي الأنظار أثناء حضورها حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية 2019، في دورته العاشرة، إذ تألقت بفستان باللون الذهبي الهادئ.

وارتدت نرمين فستانا ضيقا بقصة "mermaid"، وصيحة الكم الواحد. وتميز التصميم بالتطريز والحبيبات البراقة بدرجات اللون الذهبي التي زينت الفستان بالكامل، وحرصت على اختيار حزام رفيع باللون البيج لإظهار رشاقتها.



واعتمدت الإكستينشن الطويل باللون البيج، الذي أضاف طلة ملكية على الإطلالة، وخاصة مع قماش التول الشفاف المطرز من الأسفل.

وأكملت نرمين الفقي إطلالتها بتنسيق حقيبة كلاتش باللون الذهبي اللامع، واختارت تطبيق مكياج ناعم بدرجات اللون الذهبي والروز الهادئ، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين بتمويجة خفيفة من الأسفل.

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نادين نجم بفستان من توقيع زهير مراد:

تألقت الفنانة نادين نجيم بفستان مستوحى من الأزياء الفرعونية، أثناء حصولها على جائزة أفضل ممثلة عربية، خلال حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية 2019، في دورته العاشرة.

بإطلالة أنيقة ومكياج ناعم، خطفت نادين نجيم الأضواء، إذ ارتدت فستان ضيق باللون البيج المائل للذهبي، وتميز التصميم بلمسة فرعونية من الأعلى، التي ظهرت في قصة الأكتاف والأحجار المرصعة على هيئة أشكال هندسية، بتوقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.



وتميز الفستان بأكمام طويلة مع صيحة الكاب بقماش البليسية، وفاتحة أمامية طويلة، ولفت الأنظار تصميم الموديل من الخلف، الذي اعتمد على صيحة الظهر المكشوف مع ذيل طويل من عند الخصر بنفس قماش الكاب.

وأكملت إطلالتها بمكياج ترابي، واعتمدت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين والمموج من الأسفل

حنان مطاوع بلوك ناعم:

وارتدت "حنان" فستانًا طويلا فضفاضا من الستان، باللون التركواز الفاتح، بصيحة الأوف شولدر، وتميز التصميم بالحبيبات البراقة المزينة على الأكتاف.

وأكملت الإطلالة باعتماد مكياج بدرجات الكاشمير، وتصفيفة الشعر الويفي الواسع.

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