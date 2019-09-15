إطلالات جمالية لا تُنسى للنجمة باربرا بالفين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - الظهور على السجادة الحمراء يتطلب عناية في الاختيار، خصوصاً لجهة أساليب المكياج وتسريحات الشعر. وهذا ما تركز عليه عارضة الأزياء العالمية، سفيرة أرماني للجمال، النجمة باربرا بالفين Barbara Palvin، حيث دائماً ما تظهر بإطلالات جمالية ساحرة تلفت الأنظار بها أينما حلت.

وفي ما يلي، سنقدم لك أجمل الإطلالات الجمالية لباربرا بالفين، لتستوحي منها أجمل أساليب المكياج وتسريحات الشعر.



تسريحة الكعكة المنحوتة مع الضفائر

ظهرت العارضة العالمية باربرا بالفين في إحدى إطلالاتها لعام 2019، بتسريحة شعر فائقة الأنوثة والجمال، سلطت الضوء على ملامح وجهها الجذابة، حيث اعتمدت تسريحة الكعكة العالية المنحوتة بعناية، والمزينة بالضفائر، وزينتها بربطة حمراء ناعمة بنفس لون الفستان الذي ارتدته.

باربرا بالفين



مكياج سموكي كلاسيكي

يعد المكياج السموكي أحد اساليب المكياج المفضلة لدى باربرا بالفين، إلا أنها تحرص على اعتماده ناعماً، يرتكز على الظلال الداكنة فوق الرمش العلوي ممدودةً قليلاً الى الحدود الخارجية للعين. في المقابل، تعتمد مكياج الشفاه والبشرة الطبيعي، فتظهر بذلك لون عينيها الأزرق الساحر.

مكياج سموكي كلاسيكي



تسريحة الشعر المنسدل المسحوب الى الخلف

تميل باربرا بالفين إجمالاً الى تسريحات الشعر التي تجمع البساطة والرقي في آن، فتبرز من خلالها جمال شعرها وأناقة إطلالاتها. ومن بين هذه التسريحات تسريحة الشعر المنسدل المسحوب الى الخلف، التي ترتكز على سحب الغرة الى الخلف بشكل مصقول تماماً، وترك شعرها المالس منسدلاً على الظهر.

تسريحة الشعر المنسدل المسحوب الى الخلف



مكياج العيون البرتقالي

على رغم اختيارها أحياناً لألوان المكياج القوية، إلا أنها تحافظ على نعومة مكياجها، ففي إحدى إطلالاتها اعتمدت ظلال العيون البرتقالية فوق الرموش العلوية، مع لمسة لامعة على منبت الرموش السفلية، مع اعتماد أحمر الشفاه الناعم جداً ولون البشرة الموحد.

تسريحة الشعر المنسدل المسحوب الى الخلف



الغرة القصيرة المتساوية الطول Blunt Bangs

تقول باربرا بالفين أنها منذ صغرها تعشق الغرة القصيرة، لذلك تعتمدها بين الحين والآخر مع الشعر الطويل الجذاب والمفعم بالحيوية. وفي إحدى إطلالاتها ظهرت بالغرة القصيرة المتساوية الطول، أو الـ Blunt Bangs مع الشعر الطويل المنسدل على الظهر بتموجات خفيفة، فهي تليق كثيراً بشكل وجهها ذي الملامح الناعمة.

تسريحة الشعر المنسدل المسحوب الى الخلف

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