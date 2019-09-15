خبيرة سعودية تعدد فوائد الزيت للشعر والجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - البشرة النقيَّة الصافية، والشعر الصحي والقوي، أمنية كل فتاة، والزيوت من أهم التركيبات التي تدخل في تصنيع الكريمات لترطيب البشرة، والماسكات الخاصة بالشعر للحفاظ عليه، لاحتوائها على فيتامينات مهمَّة تفيد الجسم.

«الخليج 365» التقت خبيرة الزيوت أحلام مفتي،للاطلاع على فوائد الزيوت لنضارة البشرة والشعر، وأهم الوصفات لتحضير كريمات ترطيب البشرة في المنزل.



•بداية، من هي أحلام مفتي،وكيف كانت بدايتك مع عالم الزيوت وعلاقتها بالتجميل؟

أنا مالكة لمعمل زيوتطبيعيَّة ومستحضرات تجميل، وكانت بدايتي في عام 1406هـ، مع زيت السمسم وزيت حبَّة البركة، وكل حرصنا ينصبَّ على جودة الزيت، وجعله مواكباً للعصر الحالي.



•وماهوأساس الخلطات المميَّزةالتي تعكس نضارة البشرة، ولمعان الشعر؟

عالم الزيوت عالم واسع، سواء للبشرة أو الشعر، ونحن نستند إلى البحث العلمي كي يصل المنتج للمستهلك بصورة آمنة وفعَّالة حتى يحصل على النتائج المطلوبة .

الزيت للشعر والجسم



•هل كل الزيوت تصلح لكافة أنواع البشرة؟

لكل بشرة الزيت المناسب لهافمثلاً:

-البشرة شديدة الجفاف يناسبها زيت اللوز الحلو، لأنَّه يمتاز بخفته فيسهل علىالبشرة امتصاصه والاستفادة من الخواص الغنيَّة التي يمتازبها، أما البشرة متوسطة الجفاف فيفضل استخدام زيت السمسم لها.

-وللبشرة الدهنيَّةيناسبها زيت الجوجوبا،لأنَّه يعمل على تنظيم إفراز الدهون، وكذلك زيت الورد، الذييضفي على البشرة رونقاً وجمالاً.



* كيف يكون الزيت عنصراً مهماً لتحضير كريم للبشرة؟

تحتوي الزيوت على معادن وفيتامينات مفيدة تحتاجها البشرة، وهو ما يجعلها عنصراًمهماًفي أغلب الكريمات لتحافظ على جمال وصحة البشرة.



•أهم الزيوت التي تساعد على تأخير ظهور علامات تقدُّم العمر على البشرة؟

زيت الأركان، وزيت الحبَّة السوداء لاحتوائهما على مضادات أكسدة عالية.



•ماهي مكونات أو عناصر الكريم المهمَّةللبشرة التي يمكن تحضيرها في المنزل؟

يجب أن يحتوي الكريم دائماً على:

-زبدة الشيا أو شمع النحل لكي يجعل للمرطب قواماً.

-احرصي على اختيار الزيت حسب ما تحتاجه البشرة.

- يجب أن يكون كريم الترطيب الخاص بالمرأة الحامل غنياً بالزيوت، التي تزيد من مرونة البشرة حتى لا تتعرض لعلامات التمدد، خاصة في منطقة البطن. لذا، ننصح بوضع (زبدة الشيا، وزيت جنين القمح، وزيت الجلسرين، وزيت السمسم، وزبدة الكاكاو).



الزيوت لها دور فعَّال لصحة الشعر



* وما أهميَّة الزيوت للشعر؟

الزيوت لها دور فعَّال لصحة الشعر، فهي تساعد كثيراًعلى حلِّ مشاكل عديدة كالتساقط والقشرة وجفاف الشعر، مع العلم أنَّ الزيت لن يكون فعَّالاًإذا لم يصاحبه نظام غذائي مناسب، والاستخدام الصحيح للزيت المناسب،كما أنَّ الاستمرار في استخدام الزيوت له دور إيجابي في نتائجها .



* ما الفرق بين الزيوت الأصليَّة ذات المواد الطبيعيَّة والمصنَّعة؟

ـ الزيت الطبيعي:

- يمتاز باللون والرائحة المميَّزة،إذ لكل زيت رائحته.

- الزيت الطبيعي يعطيك النتائج بعد فترة قصيرة من استخدامه.

- لن يتغيَّر لون الزيت الطبيعي مهما طالت فترة تخزينه وسيظل يحافظ على جودته.

ـ الزيوت المصنعة أو المضاف إليها مواد أخرى:

- تجدينلون الزيت فاتحاًورائحته مختلفة.

-كثافته مختلفة تماماً مقارنة بالزيت الطبيعي.



* أهم الزيوت التي تساعد على علاج تساقط الشعر؟

- زيت الحبَّة السوداء وزيت الأركان.

- زيت بذرة الكتان وزيت الخردل.

- ولابد من معرفة سبب التساقط، حتى تتمكني من وصف الزيت المناسب له.

خبيرة الزيوت أحلام مفتي



* وماهي الزيوت الآمنة لشعر الأطفال؟

للأطفال يفضل اعتماد زيت واحد فقط، وليس عدة زيوت، كما يفضل أن يكون الزيت ذا خاصيَّة باردة، لتناسب فروة رأس الطفل. ويستحسن أن يكون الزيت خفيف الكثافة مثل زيت السمسم،وزيت اللوز الحلو.



* وأخيراً، ماهي أهم النصائح لشراء زيت يفيد الشعر والبشرة؟

-اعرفي جيداً احتياجك وسبب المشكلة.

-اختاري الزيت ذا الجودة العالية.

-على الفتيات الاهتمام بالأشياء الطبيعيَّة، لما لها تأثير كبير على الشعر في المستقبل .



* وبحكم خبرتك، ماهي الزيوت المناسبة لعلاج القشرة وتقصف الشعر؟

- زيت الحبَّة السوداء لدورها الكبير في علاج القشرة.

-زيت اللافندر يساعد على ترطيب فروة الرأس لعلاج الجفاف الذي ينتج عن القشرة.

-تقصف الشعر يمكن علاجه بزيت الورد الذي يمكن استخدامه كسيروم يومي.

- كما يمكن استخدام زيت اللوز الحلو للشعر الجاف والمتقصف.

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